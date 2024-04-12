Королева Матрена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1821
Сын: Королев Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Королев Никифор Прокопьевич
Кошелиха, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Королев Никифор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Королев Никифор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Королев Сидор Никифорович
Отец ребёнка: Королев Никифор Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно