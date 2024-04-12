Королева Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Матрена Андреевна

Место рождения

Кошелиха, город Первомайск, Нижегородская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошелиха, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Королев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Королев Никифор Прокопьевич

Кошелиха, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Королев Петр Никифорович

Отец ребёнка: Королев Никифор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Королев Ефим Никифорович

Отец ребёнка: Королев Никифор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Королев Сидор Никифорович

Отец ребёнка: Королев Никифор Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Никифор Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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