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Ирина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Никита Логинов

Мать: Евдокия Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Филиппов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Филиппов

Василий Иванович (1764 — ?) Родился в семье дьячка села Великого Ярославского уезда1 Ивана Филипповича. Служил дьячком в селе Никольском Ошаниных Ростовского уезда, а в 1783 году переведен в архиерейс... Показать все
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Филиппов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мирия Иванова

Отец ребёнка: Иван Филиппов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Филиппов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Сеславинская Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Филиппов

Смерть
Неизвестно

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