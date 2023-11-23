Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Никита Логинов
Мать: Евдокия Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Филиппов
Василий Иванович (1764 — ?) Родился в семье дьячка села Великого Ярославского уезда1 Ивана Филипповича. Служил дьячком в селе Никольском Ошаниных Ростовского уезда, а в 1783 году переведен в архиерейс... Показать все
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мирия Иванова
Отец ребёнка: Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Сеславинская Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Филиппов
Смерть
Неизвестно