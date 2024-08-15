Шачнев Евдоким Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шачнев Евдоким Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шачнева Евдокия Потаповна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шачнева Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Потаповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Шачнев Игнатий Евдокимович

Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Потаповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Шачнев Лонгин Евдокимович

Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Потаповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Шачнева Гликерия Евдокимовна

Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Потаповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шачнев Савва Евдокимович

Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Потаповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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