Шачнев Евдоким Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шачнева Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Шачнев Игнатий Евдокимович
Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шачнев Лонгин Евдокимович
Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Шачнева Гликерия Евдокимовна
Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Потаповна
Смерть
Неизвестно