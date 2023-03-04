Томилова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Наум Кузмич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кислицын Ефим Наумович

Отец ребёнка: Кислицын Наум Кузмич

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Кислицына) Наталия Наумовна

Отец ребёнка: Кислицын Наум Кузмич

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795

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