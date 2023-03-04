Томилова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кислицын Наум Кузмич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Кислицын Наум Кузмич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Кислицына) Наталия Наумовна
Отец ребёнка: Кислицын Наум Кузмич
Смерть
После 1795