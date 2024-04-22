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Сензяп Кадырметов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Кадырмет Тимофеев

Мать: Загифа Юнусова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабиба Тойбулатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахима Саперова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Рафик Сензяпов

Мать ребёнка: Рахима Саперова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шарып Сензяпов

Мать ребёнка: Хабиба Тойбулатова

Смерть
Неизвестно

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