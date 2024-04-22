Сензяп Кадырметов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Кадырмет Тимофеев
Мать: Загифа Юнусова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабиба Тойбулатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахима Саперова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Рафик Сензяпов
Мать ребёнка: Рахима Саперова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шарып Сензяпов
Мать ребёнка: Хабиба Тойбулатова
Смерть
Неизвестно