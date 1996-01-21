Аввакумов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аввакумов Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1993

Дочь: Аввакумова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Ларионова Наталья Александровна

Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение
21.01.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1996

Сын: Аввакумов Аркадий Алексеевич

Мать ребёнка: Ларионова Наталья Александровна

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