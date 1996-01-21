Аввакумов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1993
Дочь: Аввакумова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Ларионова Наталья Александровна
Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.10.1996
Сын: Аввакумов Аркадий Алексеевич
Мать ребёнка: Ларионова Наталья Александровна