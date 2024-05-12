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Мокеева Анна Мокеевна

Место рождения

КОЧАК-ТУРУНОВО

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Макаров Ефим Макарович

Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Макарова Устинья Макаровна

Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Макаров Петр Макарович

Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Макарова Акулина Макаровна

Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Макаров Семен Макарович

Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич

Рождение ребёнка
31.03.1916

Дочь: Макарова Феодосия Макаровна

Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Умерла в 61 год. Голова болела. Было 2 лошади, корова и пятистенный дом из липы. Раскулачили Белов и Леонтьев. Б Вали это рассказал брат Леонтьева спустя много лет за столом. Белов был коммунистом, Ле... Показать все

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