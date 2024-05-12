Мокеева Анна Мокеевна
Место рожденияКОЧАК-ТУРУНОВО
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Макарова Устинья Макаровна
Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Макарова Акулина Макаровна
Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
31.03.1916
Дочь: Макарова Феодосия Макаровна
Отец ребёнка: Тимофеев Макар Тимофеевич
Смерть
Неизвестно
Умерла в 61 год. Голова болела. Было 2 лошади, корова и пятистенный дом из липы. Раскулачили Белов и Леонтьев. Б Вали это рассказал брат Леонтьева спустя много лет за столом. Белов был коммунистом, Ле... Показать все