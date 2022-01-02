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Петряшев Иоанн Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряшев Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряшев Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325 Отец определен по совпадению отчества и места проживания, а также совместного присутствия на свадьбе
Место жительства
14.04.1904 ст.
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Смерть
Неизвестно

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