Пискунова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1970
Дочь: Пискунова Анжела Валерьевна
Отец ребёнка: Пискунов Валерий Григорьевич
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Пискунова Валерия Валерьевна
Отец ребёнка: Пискунов Валерий Григорьевич