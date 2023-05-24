Пискунова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунова Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Валерий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.12.1970

Дочь: Пискунова Анжела Валерьевна

Отец ребёнка: Пискунов Валерий Григорьевич

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Пискунова Валерия Валерьевна

Отец ребёнка: Пискунов Валерий Григорьевич

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