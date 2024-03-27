Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы
Мать: (Ибрагимова) Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сяитов Рафек
Мать ребёнка: Сяитова Риханя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сяитова Риханя
Рождение ребёнка
17.04.197
Дочь: Садекова (Сяитова) Гульнара Абдулхарисовна
Мать ребёнка: Сяитова Риханя
Рождение ребёнка
24.10.1964
Смерть
2005