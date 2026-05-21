Кристи ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 19.10.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кристи ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 19.10.1856

умер 03.03.1911

Супруги
Кристи (Княжна Трубецкая) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА1860 г.р.
Дети
Кристи ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ1882 г.р.
Кристи ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1881

Жена: Кристи (Княжна Трубецкая) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кристи ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Кристи (Княжна Трубецкая) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кристи ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Кристи (Княжна Трубецкая) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Смерть
03.03.1911

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