Кристи ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
мужской, родился 19.10.1856
умер 03.03.1911
Супруги
Дети
Кристи ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ1882 г.р.
Кристи ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кристи ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Кристи (Княжна Трубецкая) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кристи ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Кристи (Княжна Трубецкая) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Смерть
03.03.1911