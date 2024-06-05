Щукина (Депутатова) Варвара Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1880
Бракосочетание
27.01.1897
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Летунов Евдоким Иванов
Бракосочетание
27.05.1910
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Щукин Фёдор Хрисанфович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Щукина Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Щукин Фёдор Хрисанфович
Рождение ребёнка
11.07.1915
Дочь: Щукина Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Щукин Фёдор Хрисанфович
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно