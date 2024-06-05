Щукина (Депутатова) Варвара Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Депутатова) Варвара Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1880

Отец: Депутатов Григорий Ильин

Мать: Депутатова (Фурсова Хурсова) Устинья Феодосиева

Бракосочетание
27.01.1897

Муж: Летунов Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
1902

Сын: Летунов Илья Евдокимов

Отец ребёнка: Летунов Евдоким Иванов

Бракосочетание
27.05.1910

Муж: Щукин Фёдор Хрисанфович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Щукин Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Щукин Фёдор Хрисанфович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Щукина Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Щукин Фёдор Хрисанфович

Рождение ребёнка
11.07.1915

Дочь: Щукина Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Щукин Фёдор Хрисанфович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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