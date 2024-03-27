Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амина

Место рождения

г.Казань ТАССР

Дата рождения

1902

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жалялов Камиль Мясумович

Отец ребёнка: Жалялов Мясум Искандерович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жалялова) Диня Мясумовна

Отец ребёнка: Жалялов Мясум Искандерович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жалялова) Рауза Мясумовна

Отец ребёнка: Жалялов Мясум Искандерович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жалялов Мясум Искандерович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жалялов Мясум Искандерович

Смерть
1980
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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