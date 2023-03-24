Кузнецов Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Федор Павлович

Кузнецов Федор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1899 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кузнецов) Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кузнецов) Евдокия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кузнецов) Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
06.03.1899

Сын: Кузнецов Алексей Федорович

Мать ребёнка: (Кузнецов) Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
14.03.1918

Сын: Кузнецов Константин Федорович

Мать ребёнка: (Кузнецов) Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.