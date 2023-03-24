Кузнецов Федор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кузнецов) Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кузнецов) Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1899
Сын: Кузнецов Алексей Федорович
Мать ребёнка: (Кузнецов) Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
14.03.1918
Сын: Кузнецов Константин Федорович
Мать ребёнка: (Кузнецов) Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно