Голубков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1918

Сын: Голубков Николай

Мать ребёнка: Голубкова Евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Владимир Ильич

Мать ребёнка: Голубкова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубкова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Голубкова Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубкова Евфимия

Смерть
Неизвестно
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