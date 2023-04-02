Ряскина (Соколова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1956
Дочь: Ряскина Ольга Вениаминовна
Отец ребёнка: Ряскин Вениамин Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряскин Павел Вениаминович
Отец ребёнка: Ряскин Вениамин Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ряскина Валентина Вениаминовна
Отец ребёнка: Ряскин Вениамин Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряскин Андрей Вениаминович
Отец ребёнка: Ряскин Вениамин Андреевич