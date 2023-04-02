Ряскина (Соколова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряскина (Соколова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1956

Дочь: Ряскина Ольга Вениаминовна

Отец ребёнка: Ряскин Вениамин Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряскин Павел Вениаминович

Отец ребёнка: Ряскин Вениамин Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряскина Валентина Вениаминовна

Отец ребёнка: Ряскин Вениамин Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряскин Андрей Вениаминович

Отец ребёнка: Ряскин Вениамин Андреевич

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