Кряжев Никита Савельев
мужской, родился 1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 22.01.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецКряжев Савва (Савелий) Ананьев01.12.1829 ст. г.р.
МатьКряжева Матрона Филиппова10.03.1829 ст. г.р.
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Рождение
1848 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
22.01.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
24.01.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
рождение не найдено