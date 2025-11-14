Кряжев Никита Савельев 1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжев Никита Савельев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 22.01.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Кряжев Савва (Савелий) Ананьев01.12.1829 ст. г.р.
Мать
Кряжева Матрона Филиппова10.03.1829 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Кряжев Савва (Савелий) Ананьев

Мать: Кряжева Матрона Филиппова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

рождение не найдено

Смерть
22.01.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. фамилия Кряжев 2 лет от младенческой

Похороны
24.01.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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