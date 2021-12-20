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Потяркин Александр Семёнович

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.09.1918

Дата смерти

25.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1918

Отец: Потяркин Семён (Симеон) Петрович

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
20.11.1939
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
призван Пинежским РВК сайт Память народа
Концлагерь
25.11.1941
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Воинское звание сержант Причина выбытия погиб в плену, Германия, Bathorn, шталаг VI-C Дата выбытия 25.11.1941 сайт Память народа
Смерть
25.11.1941
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Воинское звание сержант Причина выбытия погиб в плену, Германия, Bathorn, шталаг VI-C Дата выбытия 25.11.1941

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