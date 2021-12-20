Потяркин Александр Семёнович
Место рождения
Дата рождения13.09.1918
Дата смерти25.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1918
Отец: Потяркин Семён (Симеон) Петрович
Мать: не указана
Военная служба
20.11.1939
призван Пинежским РВК сайт Память народа
Концлагерь
25.11.1941
Воинское звание сержант Причина выбытия погиб в плену, Германия, Bathorn, шталаг VI-C Дата выбытия 25.11.1941 сайт Память народа
Смерть
25.11.1941
Воинское звание сержант Причина выбытия погиб в плену, Германия, Bathorn, шталаг VI-C Дата выбытия 25.11.1941