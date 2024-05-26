Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: (Фролова) Нина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Григорьевна

Мать ребёнка: (Фролова) Нина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: (Фролова) Нина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фролова) Нина Федоровна

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