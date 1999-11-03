Филимонова Виктория Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Виктория Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1999

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1999

Отец: Филимонов Сергей Александрович

Мать: Сивко Мария

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