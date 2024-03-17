Карпович (Цвыга) Лариса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпович (Цвыга) Лариса Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1981

Сын: Карпович Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: Карпович Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.1986

Сын: Карпович Дмитрий

Отец ребёнка: Карпович Юрий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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