Карпович (Цвыга) Лариса Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1981
Сын: Карпович Владислав Юрьевич
Отец ребёнка: Карпович Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1986
Сын: Карпович Дмитрий
Отец ребёнка: Карпович Юрий Николаевич
Смерть
Неизвестно