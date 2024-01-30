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Умнова Наталья Александровна
Умнова Наталья Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1981
Пол
Женский
Отец
Савельев Александр Анатольевич
1959 г.р.
Мать
Савельева Елена Геннадьевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1981
Отец:
Савельев Александр Анатольевич
Мать:
Савельева Елена Геннадьевна
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