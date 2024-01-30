Умнова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1981

Отец: Савельев Александр Анатольевич

Мать: Савельева Елена Геннадьевна

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