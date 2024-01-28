Ирина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Афанасьевна

Место рождения

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Матрена Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Тимофеевич

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Тимофеевич

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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