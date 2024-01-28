Ирина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Матрена Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Тимофеевич
Смерть
Неизвестно