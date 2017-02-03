Ризнер Альфред — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ризнер Альфред

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1929

Дата смерти

03.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.02.2017
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