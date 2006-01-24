Шебордаев Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1921
Дата смерти24.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шебордаева (Зенкова) Людмила Андреевна
Терновка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шебордаева (Зенкова) Людмила Андреевна
Смерть
24.01.2006