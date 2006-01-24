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Шебордаев Василий Алексеевич

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Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.09.1921

Дата смерти

24.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1921

Отец: Шебордаев Алексей Васильевич

Мать: Шебордаева (Максина) Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева (Зенкова) Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
23.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шебордаева (Зенкова) Людмила Андреевна

Терновка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шебордаева (Зенкова) Людмила Андреевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
24.01.2006
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

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