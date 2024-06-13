Щукин Константин Ионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1907 ст.
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1718, стр. 37
Рождение ребёнка
03.09.1908 ст.
Дочь: (Щукина) Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Щукина (Воропаева) Марфа Ефимова
крестьянин Феодор Ефимов Воропаев, жена фельдшера Пречистенской станицы Мария Евдокимова Панькова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1768, стр. 172