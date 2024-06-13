Щукин Константин Ионович Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукин Константин Ионович

Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
20.10.1907 ст.

Жена: Щукина (Воропаева) Марфа Ефимова

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1718, стр. 37
Рождение ребёнка
03.09.1908 ст.

Дочь: (Щукина) Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Щукина (Воропаева) Марфа Ефимова

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
крестьянин Феодор Ефимов Воропаев, жена фельдшера Пречистенской станицы Мария Евдокимова Панькова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1768, стр. 172

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