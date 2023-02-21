Атаманов Николай Дмитриевич
Место рожденияС. Биктимирово Татарской АССР Алькеевского района
Дата рождения07.05.1923
Дата смертиС ?.06.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.05.1923
Отец: Атаманов Дмитрий
С. Биктимирово Татарской АССР Алькеевского района
Бракосочетание
Около 1947
с. Биктимирово Татарской АССР Алькеевского района
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Атаманов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Атаманова Раиса Васильевна
Смерть
С ?.06.1986
Дрофа, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край