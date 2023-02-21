Атаманов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атаманов Николай Дмитриевич

Место рождения

С. Биктимирово Татарской АССР Алькеевского района

Дата рождения

07.05.1923

Дата смерти

С ?.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1923

Отец: Атаманов Дмитрий

Мать: Забеленова Наталья Андреевна

С. Биктимирово Татарской АССР Алькеевского района
Бракосочетание
Около 1947

Жена: Атаманова Раиса Васильевна

с. Биктимирово Татарской АССР Алькеевского района
Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Атаманов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Атаманова Раиса Васильевна

Смерть
С ?.06.1986
Дрофа, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
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