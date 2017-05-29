Игнатович Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.01.1945
Дата смерти29.05.2017
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1945
Отец: Игнатович Михаил
Бракосочетание
22.06.1963
поселок Черная речка, Каршевский сельский совет, Пудожский район
Рождение ребёнка
30.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатович Вера Николаевна
Смерть
29.05.2017
Онежский, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия