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Игнатович Александр Михайлович

Место рождения

Сёмков Городок, Минский район, Минская область

Дата рождения

07.01.1945

Дата смерти

29.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1945

Отец: Игнатович Михаил

Мать: не указана

Сёмков Городок, Минский район, Минская область
Бракосочетание
22.06.1963

Жена: Игнатович Вера Николаевна

поселок Черная речка, Каршевский сельский совет, Пудожский район
Рождение ребёнка
30.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатович Вера Николаевна

Смерть
29.05.2017
Онежский, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
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