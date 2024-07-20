Ситковский Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Ситковский Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Ситьково, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1812 ст.
Сын: Ситковский Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно