Ситковский Григорий Николаевич Около 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ситковский Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Ситковский Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ситьково, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1812 ст.

Сын: Ситковский Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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