Харин Василий
Место рожденияТомская обл, село Никольское
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Харин Марк
Мать: Харина Татьяна
Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1915
Сын: Харин Николай
Мать ребёнка: Харина Евдокия Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харина Евдокия Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Харина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харина Татьяна
Смерть
Неизвестно