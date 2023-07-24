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Харин Василий

Место рождения

Томская обл, село Никольское

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Харин Марк

Мать: Харина Татьяна

Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1915

Сын: Харин Николай

Мать ребёнка: Харина Евдокия Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Евдокия Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Харина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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