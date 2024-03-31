Казаков Алексей Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Алексей Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1958

Сын: Казаков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Казакова Любовь Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Казакова Любовь Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Казакова Любовь Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москвина Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Казакова Любовь Лазаревна

Смерть
Неизвестно
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