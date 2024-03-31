Казаков Алексей Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1958
Сын: Казаков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Казакова Любовь Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Казакова Любовь Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Казакова Любовь Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москвина Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Казакова Любовь Лазаревна
Смерть
Неизвестно