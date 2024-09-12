Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712
Отец: Григорий Дмитриевич (Дементьевич)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Дочь: Степанида Максимовна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Кузьма Максимович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Сын: Фома Максимович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно