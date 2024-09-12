Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Григорьевич

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1674 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1717 г.р.

Дети

Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1742 г.р.
Около 1744 г.р.
Вычислено 1759 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712

Отец: Григорий Дмитриевич (Дементьевич)

Мать: не указана

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Дочь: Степанида Максимовна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Кузьма Максимович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Фома Максимович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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