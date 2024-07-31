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Рябухин Филимон Яковлевич

Место рождения

Ерал

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Рябухин Яков Макарович

Мать: Рябухина Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шведов (Рябухин) Нестор Кондратьевич

Мать ребёнка: Рябухина Наталья Степановна

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шведова Федосья Кондратьевна

Мать ребёнка: Рябухина Наталья Степановна

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Падчерица
Рождение ребёнка
1856

Сын: Рябухинн Карп Филимонович

Мать ребёнка: Рябухина Наталья Степановна

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Рябухин Немир Филимонович

Мать ребёнка: Рябухина Наталья Степановна

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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