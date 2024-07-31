Рябухин Филимон Яковлевич
Место рожденияЕрал
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Рябухин Яков Макарович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шведов (Рябухин) Нестор Кондратьевич
Мать ребёнка: Рябухина Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шведова Федосья Кондратьевна
Мать ребёнка: Рябухина Наталья Степановна
Падчерица
Рождение ребёнка
1856
Сын: Рябухинн Карп Филимонович
Мать ребёнка: Рябухина Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рябухин Немир Филимонович
Мать ребёнка: Рябухина Наталья Степановна
Смерть
Неизвестно