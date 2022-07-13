Василей Петров Вачайка Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Слушка Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Авдотья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Матвеева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Авдотья Матвеева
Смерть
Неизвестно