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Василей Петров Вачайка Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Слушка Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Авдотья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Матвеева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Авдотья Матвеева

Смерть
Неизвестно

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