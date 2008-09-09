Ржевская (Мараховская) Нина
Место рожденияСССР
Дата рождения1938
Дата смерти09.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Мараховский Прохор Захарович
Мать: Мараховская Мария
СССР
Рождение ребёнка
27.05.1959
Дочь: Криворотова Валентина
Отец ребёнка: Ржевский Алексей
Рождение ребёнка
13.10.1961
Дочь: Милашенко Лидия
Отец ребёнка: Ржевский Алексей
СССР
Рождение ребёнка
24.05.1970
Сын: Ржевский Николай
Отец ребёнка: Ржевский Алексей
Смерть
09.09.2008