Ржевская (Мараховская) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржевская (Мараховская) Нина

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Место рождения

СССР

Дата рождения

1938

Дата смерти

09.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Мараховский Прохор Захарович

Мать: Мараховская Мария

СССР
Рождение ребёнка
27.05.1959

Дочь: Криворотова Валентина

Отец ребёнка: Ржевский Алексей

Рождение ребёнка
13.10.1961

Дочь: Милашенко Лидия

Отец ребёнка: Ржевский Алексей

СССР
Рождение ребёнка
24.05.1970

Сын: Ржевский Николай

Отец ребёнка: Ржевский Алексей

Смерть
09.09.2008
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