Серебрякова (Мурзикова) Васса Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Серебрякова (Мурзикова) Васса Андреевна

Автор
Сo
osipovi.s@yandex.ru С.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Мурзиков АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Серебряков Василий Стефанович11.12.1830 г.р.
Дети
Серебрякова Александра Васильевна29.03.1860 г.р.
Серебряков Василий Васильевич15.04.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурзиков Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1857

Муж: Серебряков Василий Стефанович

Рождение ребёнка
29.03.1860

Дочь: Серебрякова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович

Рождение ребёнка
15.04.1861

Сын: Серебряков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович

Рождение ребёнка
14.07.1866

Дочь: Серебрякова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович

Рождение ребёнка
27.01.1870

Дочь: Серебрякова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович

Рождение ребёнка
29.12.1871

Дочь: Серебрякова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
09.05.1874

Дочь: Серебрякова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

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