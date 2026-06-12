Серебрякова (Мурзикова) Васса Андреевна
женский, родилась Неизвестно
ОтецМурзиков АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Серебряков Василий Стефанович11.12.1830 г.р.
Дети
Серебрякова Александра Васильевна29.03.1860 г.р.
Серебряков Василий Васильевич15.04.1861 г.р.Показать еще 4
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мурзиков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1857
Рождение ребёнка
29.03.1860
Дочь: Серебрякова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович
Рождение ребёнка
15.04.1861
Сын: Серебряков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович
Рождение ребёнка
14.07.1866
Дочь: Серебрякова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович
Рождение ребёнка
27.01.1870
Дочь: Серебрякова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович
Рождение ребёнка
29.12.1871
Дочь: Серебрякова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.05.1874
Дочь: Серебрякова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Серебряков Василий Стефанович
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область