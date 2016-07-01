Кац Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац Дмитрий

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.02.1947

Дата смерти

?.07.2016

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1947

Отец: Кац Александр (Шура)

Мать: (Пурыжинская) Софья

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.07.2016

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