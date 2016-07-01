Кац Дмитрий
Место рождения
Дата рождения25.02.1947
Дата смерти?.07.2016
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1947
Отец: Кац Александр (Шура)
Мать: (Пурыжинская) Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.2016