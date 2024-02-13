Васильев Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Семен Николаевич

Мать: Горн Анна Яковлевна

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