Свешникова (Сердитова) Пелагея Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Сердитова) Пелагея Пантелеевна

Место рождения

Село Егорьевское

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1735

Муж: Свешников Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Свешников Захар Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Свешников Евтихей Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Андреевич

Смерть
После 1783

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