Свешникова (Сердитова) Пелагея Пантелеевна
Место рожденияСело Егорьевское
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1735
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Свешников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Свешников Евтихей Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Андреевич
Смерть
После 1783