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Китай-Гора Олег Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2000

Отец: Китай-Гора Игорь Федлрович

Мать: не указана

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