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Китай-Гора Олег Игоревич
Китай-Гора Олег Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.2000
Пол
Мужской
Отец
Китай-Гора Игорь Федлрович
1972 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2000
Отец:
Китай-Гора Игорь Федлрович
Мать: не указана
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