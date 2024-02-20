Чурикова (Михайлова) Александра Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурикова (Михайлова) Александра Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1921

Отец: Михайлов Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
04.12.1927

Дочь: Резванова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Чуриков Иван Павлович

Рождение ребёнка
19.10.1931

Сын: Чуриков Павел Иванович

Отец ребёнка: Чуриков Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 26.12.1936

Сын: Чуриков Николай Иванович

Отец ребёнка: Чуриков Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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