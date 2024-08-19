Farenhorst Ansis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFarenhorst Ansis

Farenhorst Ansis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1852

Сын: Farenhorsts Jānis

Мать ребёнка: Farenhorst Ieva

Рождение ребёнка
11.12.1856

Сын: Farenhorst Ansis

Мать ребёнка: Farenhorst Ieva

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Farenhorst) Anne

Мать ребёнка: Farenhorst Ieva

Рождение ребёнка
25.04.1861

Дочь: (Farenhorst) Ilze

Мать ребёнка: Farenhorst Ieva

Рождение ребёнка
26.04.1867

Сын: Farenhorst Jekobs

Мать ребёнка: Farenhorst Ieva

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.