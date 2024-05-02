Павлова Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1939

Отец: Павлов Дмитрий Спиридонович

Мать: Матаркина Маайа Кононовна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Иванов Петр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.07.1965

Дочь: Попова-Иванова Мария Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.01.1971

Дочь: Ефимова-Толбонова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.07.1974

Сын: Толбонов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.01.1976

Сын: Толбонов Василий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.05.1979

Дочь: Охлопкова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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