Павлова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1939
Рождение ребёнка
1962
Сын: Иванов Петр Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.07.1965
Дочь: Попова-Иванова Мария Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1971
Дочь: Ефимова-Толбонова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.07.1974
Сын: Толбонов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.01.1976
Сын: Толбонов Василий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.05.1979
Дочь: Охлопкова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно