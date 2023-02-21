Стефанов Алексей Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанов Алексей Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Данилова Мавра Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Норепсола, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1893

Сын: Алексеев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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