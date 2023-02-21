Стефанов Алексей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Данилова Мавра Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Норепсола, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1893
Сын: Алексеев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно