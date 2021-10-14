Баум Валентина Владимировна
Место рождения
Дата рождения16.04.1935
Дата смерти14.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1935
Отец: Баум Владимир Иванович
Мать: Баум София Бендовна
Рождение ребёнка
28.09.1958
Дочь: Юсупова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Линеун Сергей Михайлович
Пинакуль
Рождение ребёнка
02.12.1959
Отец ребёнка: Линеун Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
02.02.1968
Сын: Баум Александр Владимирович
Смерть
14.10.2021
Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ