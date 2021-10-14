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Баум Валентина Владимировна

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Место рождения

Энурмино, Чукотский муниципальный район, Чукотский автономный округ

Дата рождения

16.04.1935

Дата смерти

14.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1935

Отец: Баум Владимир Иванович

Мать: Баум София Бендовна

Энурмино, Чукотский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
28.09.1958

Дочь: Юсупова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Линеун Сергей Михайлович

Пинакуль
Рождение ребёнка
02.12.1959

Сын: Баум Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Линеун Сергей Михайлович

Лаврентия, Чукотский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
02.02.1968

Сын: Баум Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Лаврентия, Чукотский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Смерть
14.10.2021
Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ
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