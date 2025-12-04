Крубер Александр Викторович 19.07.1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Крубер Александр Викторович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.07.1843

умер После 1909

Отец
Крубер Виктор Иванович06.09.1810 г.р.
Мать
Крубер (Фишер-Фон-Вальдгейм) Елена Григорьевна15.09.1814 г.р.
Супруги
Крубер (Грюнейзен) Вильгельмина ФёдоровнаПосле 1850 г.р.
Дети
Бирюкова (Кробур) Елена Александровна1868 г.р.
Крубер Александр Александрович10.08.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1843

Отец: Крубер Виктор Иванович

Мать: Крубер (Фишер-Фон-Вальдгейм) Елена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крубер (Грюнейзен) Вильгельмина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Бирюкова (Кробур) Елена Александровна

Мать ребёнка: Крубер (Грюнейзен) Вильгельмина Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.08.1871

Сын: Крубер Александр Александрович

Мать ребёнка: Крубер (Грюнейзен) Вильгельмина Фёдоровна

Истра, Истра, Московская область

Смерть
После 1909

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