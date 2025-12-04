Крубер Александр Викторович
мужской, родился 19.07.1843
умер После 1909
ОтецКрубер Виктор Иванович06.09.1810 г.р.
МатьКрубер (Фишер-Фон-Вальдгейм) Елена Григорьевна15.09.1814 г.р.
Супруги
Крубер (Грюнейзен) Вильгельмина ФёдоровнаПосле 1850 г.р.
Дети
Крубер Александр Александрович10.08.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1843
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Бирюкова (Кробур) Елена Александровна
Мать ребёнка: Крубер (Грюнейзен) Вильгельмина Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.08.1871
Сын: Крубер Александр Александрович
Мать ребёнка: Крубер (Грюнейзен) Вильгельмина Фёдоровна
Истра, Истра, Московская область
Смерть
После 1909