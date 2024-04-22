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Нечаев Павел Георгиевич

Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1955

Отец: Нечаев Георгий Тимофеевич

Мать: Нечаева Татьяна Ивановна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.05.1981

Жена: Нечаева Наталья Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1982

Дочь: Нечаева Александра Павловна

Мать ребёнка: Нечаева Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
02.01.1984

Дочь: Нечаева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Нечаева Наталья Викторовна

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