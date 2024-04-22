Нечаев Павел Георгиевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1955
Бракосочетание
07.05.1981
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1982
Дочь: Нечаева Александра Павловна
Мать ребёнка: Нечаева Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
02.01.1984
Дочь: Нечаева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Нечаева Наталья Викторовна