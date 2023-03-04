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Ерёмина Матрона Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Иван Ильин

Рождение ребёнка
01.08.1828 ст.

Сын: Ерёмин Емельян Иванович

Отец ребёнка: Ерёмин Иван Ильин

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Ерёмина) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Ерёмин Иван Ильин

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ерёмин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ерёмин Иван Ильин

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Ерёмина) Елена Иванова

Отец ребёнка: Ерёмин Иван Ильин

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ерёмин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Ерёмин Иван Ильин

Смерть
После 1858

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