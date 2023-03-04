Ерёмина Матрона Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерёмин Иван Ильин
Рождение ребёнка
01.08.1828 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Иван Ильин
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Ерёмина) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Ерёмин Иван Ильин
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ерёмин Иван Иванович
Отец ребёнка: Ерёмин Иван Ильин
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Ерёмина) Елена Иванова
Отец ребёнка: Ерёмин Иван Ильин
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ерёмин Ефим Иванович
Отец ребёнка: Ерёмин Иван Ильин
Смерть
После 1858