Карягин Федор Иванович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карягин Федор Иванович

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карягина Ольга Ивановна

Упоминание
Неизвестно
КОРЯГИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Шереметьевский РВК, Татарская АССР, Шереметьевск... Показать все
Пропал без вести (военное)
1942
Сайт "Память народа" Карягин Федор Иванович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Шереметьевский р-н, д. Нератовка Наименование военкомата: Шереметьевск... Показать все
Призыв на военную службу
02.05.1942
Корягин Федор Иванович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Шереметьевскии РВК Дата призыва: 02.05.1942 Во... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.07.1942
Сайт "Память народа" Корягин Федор Иванович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Шереметьевский р-н, д. Нератовка Воинское звание: красноармеец Дата вы... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.07.1942
Сайт "Память народа" Корягин Федор Иванович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Шереметьевский р-н, д. Нератовка Наименование военкомата: Шереметьевск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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