Карягин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карягина Ольга Ивановна
Упоминание
Неизвестно
КОРЯГИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Шереметьевский РВК, Татарская АССР, Шереметьевск... Показать все
Пропал без вести (военное)
1942
Сайт "Память народа" Карягин Федор Иванович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Шереметьевский р-н, д. Нератовка Наименование военкомата: Шереметьевск... Показать все
Призыв на военную службу
02.05.1942
Корягин Федор Иванович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Шереметьевскии РВК Дата призыва: 02.05.1942 Во... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.07.1942
Сайт "Память народа" Корягин Федор Иванович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Шереметьевский р-н, д. Нератовка Воинское звание: красноармеец Дата вы... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.07.1942
Сайт "Память народа" Корягин Федор Иванович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Шереметьевский р-н, д. Нератовка Наименование военкомата: Шереметьевск... Показать все
Смерть
Неизвестно