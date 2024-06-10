Шаншина (Харинова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаншина (Харинова) Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1941

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаншин Геннадий Михайлович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
2001

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