Шаншина (Харинова) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1941
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаншин Геннадий Михайлович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
2001